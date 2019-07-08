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Ходасевич о показе матча «Витебск» – «Динамо» Брест: «Это просто недопустимо, потому что это неуважение к аудитории»

08.07.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказал мнение о проблемах, которые возникают во время трансляций на канале «Беларусь 5».

- Как ты относишься к тому, что БТ транслирует, допустим, первый тайм какого-нибудь футбольного матча, а потом резко переходит на трансляцию другого спортивного события?

– Это касается игры «Витебск» – «Динамо» Брест, где показали первый тайм, а потом перешли на волейбол? Я и во время работы в Белтелерадиокомпании, и сейчас считаю, что это просто недопустимо, потому что это неуважение к аудитории, которая собралась, смотрела первый тайм… А потом ей просто не дали досмотреть матч. Я понимаю, что есть ранжир спортивных событий в сетке вещания, но так переключаться – это неуважение просто.

Что делать в этой ситуации? Есть одна элементарная вещь, о которой много говорилось. Достаточно у госкомпании телеканалов, чтобы разводить трансляции по ним и показывать в реальном времени.

Мы спортивная страна? Ну нам же говорят, что спортивная, мы проводили Европейские игры, уделяем большое внимание спорту, но почему-то весь спорт собран на одной кнопке. Для меня это выглядит на данный момент немного странно, – сказал Ходасевич.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич высказал мнение о проблемах, которые возникают во время трансляций на канале «Беларусь 5».
 
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