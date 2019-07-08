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Ходасевич о показе матча «Витебск» – «Динамо» Брест: «Это просто недопустимо, потому что это неуважение к аудитории»
08.07.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич высказал мнение о проблемах, которые возникают во время трансляций на канале «Беларусь 5».
- Как ты относишься к тому, что БТ транслирует, допустим, первый тайм какого-нибудь футбольного матча, а потом
– Это касается игры «Витебск» – «Динамо» Брест,
Что делать в этой ситуации? Есть одна элементарная вещь, о которой много говорилось. Достаточно у госкомпании телеканалов, чтобы разводить трансляции по ним и показывать в реальном времени.
Мы спортивная страна? Ну нам же говорят, что спортивная, мы проводили Европейские игры, уделяем большое внимание спорту, но почему-то весь спорт собран на одной кнопке. Для меня это выглядит на данный момент немного странно, – сказал Ходасевич.
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Ходасевич о показе матча «Витебск» – «Динамо» Брест: «Это просто недопустимо, потому что это неуважение к аудитории»
Белорусский журналист Николай Ходасевич высказал мнение о проблемах, которые возникают во время трансляций на канале «Беларусь 5».
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