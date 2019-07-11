Спортивная гордость Дубровенщины — Александр Кокша

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Белорусские спортсмены на II Европейских играх выиграли 24 золотые медали. В соревнованиях по самбо первое золото было завоевано нашим земляком — четырехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира-2017 Александром КОКШЕЙ. Волнующие 10 дней, почти четыре тысячи спортсменов из 50 стран, сотни тысяч зрителей на трибунах арен и у экранов телевизоров следили за тем, как каждый из них преодолевает себя, чтобы взойти на пьедестал. Даже те, кто и вовсе не интересуется спортом, спешили к экранам телевизоров, чтобы узнать, как выступают белорусские спортсмены на грандиозном спортивном событии.

Первый день соревнований, 22 июня, стал знаменательным для дубровенцев: в составе национальной команды по самбо выступал Александр Кокша. Наш земляк в финальной схватке в весовой категории до 68 кг победил грузина Миндию Лулуашвили и завоевал золото II Европейских игр.

Дубровенцы искренне радовались успеху спортсмена, гордость за него не оставила никого равнодушным.

В понедельник, 10 июля, Александр Кокша встретился с воспитанниками второй смены детского оздоровительного лагеря «Луговцы». Спортсмена встречали шумными аплодисментами, ребята не скрывали своей радости и восхищения от встречи с чемпионом. Они с восторгом рассматривали золотую медаль II Европейских игр, каждый хотел подержать ее в своих руках, чтобы ощутить ее вес.

Светлана Рыжанская, председатель РО РОО «Белая Русь», выразила благодарность спортсмену за победу, которую он одержал в сложной борьбе. Она поздравила Александра и его первого тренера Геннадия Кускова, а также директора СДЮШОР Анатолия Пименова.

— Достигнув высоких побед в спорте, Александр Михайлович не забывает о своей малой родине. Дважды в Дубровно проходили соревнования по самбо на призы нашего чемпиона, — отметила Светлана Рыжанская. — Подобные встречи лучше всего помогают популяризировать спорт. А эта высокая награда в очередной раз доказывает то, что на базе Дубровенской СДЮШОР проводится грамотная работа по подготовке и отбору способной молодежи.

Александр Кокша ответил на вопросы ребят. Рассказал, как пришел в спорт, почему выбрал именно самбо, где завоевал свою первую награду, сколько времени уходит на тренировки. Детей интересовало даже то, как он относится к своим поражениям и какое из них он запомнил больше всего. Ребята узнали, что своим кумиром в спорте он считает заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Андрея Казусёнка, и так же, как и он, мечтает стать заслуженным мастером спорта. А смыслом жизни Александр Кокша видит свою семью, супругу Ольгу и дочь Милану, которые в это день также приехали на встречу с юными дубровенцами.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

Фото автора.