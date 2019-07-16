Директор «Ислочи» Мельников: «Слухи о контракте Глеба нам приятны, но, к сожалению, это все-таки всего лишь слухи»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Ислочи» Сергей Мельников отметил, что информация о готовом контракте для Александра Глеба не соответствует действительности.

— Разговоры о том, что у нас якобы лежит составленный контракт с Глебом, и мы ждем только того, что Александр примет решение его подписать, — это слухи, которые не имеют под собой основания. Мы уже комментировали подобные разговоры в начале июня, когда Глеб покинул борисовский БАТЭ. Сейчас я могу сказать то же самое, что говорил тогда, и мне нечего добавить. Ситуация не изменилась.

Не буду скрывать, что эти слухи нам приятны, и они работают на наш имидж, но, к сожалению, это все-таки всего лишь слухи, — сказал Мельников.