Марцел Личка: «Милевский показал сегодня свое супермастерство. Его гол дал нам победу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (4:1) в матче 16 тура чемпионата Беларуси.

– Мы посмотрели сегодня очень хороший матч. Сегодня мои «Динамо» показали характер. Нам нужно было забивать минимум два гола. «Торпедо» забило первый мяч и очень хорошо играло на контратаках. Но потом мы сделали нашу работу. Нам было очень сложно. Я очень рад, что мы сегодня выиграли после поражения от «Динамо» Минск.

– В чем заключался план на игру?

– Мы не хотели играть через середину. Мы хотели играть через фланги. Играть на высоких мячах было сложно, потому что у команды соперника рослые игроки. Надо было играть по позиции. И тот момент, когда забил Миля и сделал счет 2:1… Он показал свое мастерство . Свое супермастерство. Этот гол нам дал победу.

– Как оцените игру «Торпедо»?

– О! «Торпедо» – супер! Команда сыграла сегодня большую игру! Ведь два гола мы уже забили под конец матча. Думаю, вся игра сегодня была 50 на 50.

– Сегодня два игрока забили, которые вышли на замену. В матче с минским «Динамо» (1:2) вы замен не сделали. Сегодня вы исправили ошибку, которая была, может, в игре с минским «Динамо»?

– Нет, не было ошибки в игре с минским «Динамо». Мы с ними играли хорошо и у нас было очень много возможностей забить гол. И мы при 1:1 могли еще отличиться, и я не хотел менять тех игроков, которые могли забивать. Не хотел у них это забирать. Вы посмотрите, какой сегодня Милевский забил гол! Это его мастерство.

Окей, мы минскому «Динамо» проиграли. Сегодня мы вернулись и забили голы. Я очень рад.

– Наступает трехнедельная пауза. Как будете строить тренировочный процесс?

– Нормально. У нас нет паузы. У нас есть игры в Кубке Беларуси. Следующая игра – это брестское дерби с «Рухом». И, думаю, что это будет большой праздник для города. И на стадионе будет много болельщиков. Хотел бы увидеть 7-8 тысяч человек. И это будет большая борьба как и сегодня, – сказал Личка в эфире АБФФ-ТВ .