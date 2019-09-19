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Ухань (WTA). Соболенко начнет матчем против Саснович, Азаренко сыграет с Векич
20.09.2019 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Прошла жеребьевка турнира в Ухане, который стартует в воскресенье.
Прошлогодняя чемпионка Арина Соболенко (Беларусь, 13 WTA) начнет матчем против Александры Саснович (Беларусь, 50 WTA), Виктория Азаренко (Беларусь, 43 WTA) в стартовой встрече сыграет с Донной Векич (Хорватия, 21 WTA).
Турнир пройдет с 22 по 28 сентября. Полностью сетка
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Прошла жеребьевка турнира в Ухане, который стартует в воскресенье.
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