ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ходасевич о «деле Петровича»: «У нынешней власти АБФФ появилась оппозиция. Такого, на моей памяти, никогда не было»

23.09.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «деле Петровича».

«В ситуации с «делом Петровича» один очень громадный плюс появился. После того, как Валерий Петрович инициировал этот скандал, у нынешней власти АБФФ появилась оппозиция. Такого, на моей памяти, никогда не было. Были решения приняты, и исполком голосовал на 99,9%. А теперь там есть люди, которые могут противостоять тем или иным решениям.

Они и созвали этот исполком, чтобы разобраться в тех или иных вопросах и подправить потоки, которые может быть идут не так. Это очень важный момент. Потому что так должно быть устроено любое управление – должно быть противостояние. Чтобы не допускать ошибок и не принимать глупые решения, которые могут вредить», – сказал Ходасевич.

Смены власти в белорусском футболе не случилось – «в теории» дело Петровича могло привести даже к этому

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «деле Петровича».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Моуринью о работе в «Реале»: «Моя единственная скамейка – дома»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика