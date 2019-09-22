|
Ходасевич о «деле Петровича»: «У нынешней власти АБФФ появилась оппозиция. Такого, на моей памяти, никогда не было»
23.09.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «
«В ситуации с «делом Петровича» один очень громадный плюс появился. После того, как Валерий Петрович инициировал этот скандал, у нынешней власти
Они и созвали этот исполком, чтобы разобраться в тех или иных вопросах и подправить потоки, которые может быть идут не так. Это очень важный момент. Потому что так должно быть устроено любое управление – должно быть противостояние. Чтобы не допускать ошибок и не принимать глупые решения, которые могут вредить», – сказал Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ходасевич о «деле Петровича»: «У нынешней власти АБФФ появилась оппозиция. Такого, на моей памяти, никогда не было»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «деле Петровича».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)