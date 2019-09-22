Ходасевич о «деле Петровича»: «У нынешней власти АБФФ появилась оппозиция. Такого, на моей памяти, никогда не было»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о « деле Петровича ».

«В ситуации с «делом Петровича» один очень громадный плюс появился. После того, как Валерий Петрович инициировал этот скандал, у нынешней власти появилась оппозиция. Такого, на моей памяти, никогда не было. Были решения приняты, и исполком голосовал на 99,9%. А теперь там есть люди, которые могут противостоять тем или иным решениям.

Они и созвали этот исполком, чтобы разобраться в тех или иных вопросах и подправить потоки, которые может быть идут не так. Это очень важный момент. Потому что так должно быть устроено любое управление – должно быть противостояние. Чтобы не допускать ошибок и не принимать глупые решения, которые могут вредить», – сказал Ходасевич.