«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Толопило пропустил 3 шайбы в первом периоде при 11 бросках

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде играет с рижским.

В воротах минчан дебютирует 19-летний вратарь Никита Толопило.

Минчане пропустили 3 шайбы в первом периоде, рижане нанесли за 20 минут 11 бросков по воротам Толопило.

Первую шайбу на 4-й минуте в ворота «зубров» забросил Картер Эштон.

Второй гол в ворота минчан на 8-йминуте забросил Гинтс Мейя.

Третий раз рижане отличились на 10-й минуте.