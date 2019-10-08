|
«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Толопило пропустил 3 шайбы в первом периоде при 11 бросках
09.10.2019 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде играет с рижским.
В воротах минчан дебютирует 19-летний вратарь Никита Толопило.
Минчане пропустили 3 шайбы в первом периоде, рижане нанесли за 20 минут 11 бросков по воротам Толопило.
Первую шайбу на 4-й минуте в ворота «зубров» забросил Картер Эштон.
Второй гол в ворота минчан на 8-йминуте забросил Гинтс Мейя.
Третий раз рижане отличились на 10-й минуте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде играет с рижским.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)