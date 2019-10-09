«Прессбол»: Решение о продлении контракта Ташуева с «Шахтером» руководство клуба и тренер примут по итогам сезона

Источник материала: Tribuna.com

Решение о продлении контракта главного тренера «Шахтера» Сергея Ташуева руководство клуба и специалист примут по итогам сезона-2019, сообщает «Прессбол».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что российский специалист может покинуть белорусский клуб, поскольку горняки не спешат предлагать ему новый контракт.

«Шахтер» на данный момент располагается на третьей строке в турнирной таблице высшей лиги.