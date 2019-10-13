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Гаскойна обвиняют в сексуальных домогательствах. Он поцеловал женщину против ее воли

14.10.2019 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.

По информации источника, в настоящий момент проходит заседание суда по поводу инцидента, произошедшего в августе 2018 года.

Согласно заявлению прокурора, Гаскойн обвиняется в «краткой, но неприятной» сексуальной атаке.

Предполагаемая жертва шла домой в одиночестве, когда заметила шедшего за ней пьяного мужчину. Он пытался познакомиться с ней, а также насильно поцеловал девушку в губы.

Гаскойн же заявил, что поцеловал девушку, чтобы успокоить ее, так как ему стало ее жалко. По словам экс-игрока, девушка была расстроена из-за того, что ранее ее оскорбили из-за внешности.

Также сообщается, что Гаскойн отрицает факт сексуального домогательства. Следствие по делу продолжается. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.
 
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