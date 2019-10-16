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Китаров проводит 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ

17.10.2019 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Александр Китарова проводит 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Китаров дебютировал в КХЛ 12 сентября 2011 года в домашнем матче минского «Динамо» против омского «Авангарда».

Отметим, что форвард долгое время не мог забросить свою первую шайбу в КХЛ и сумел поразить цель только в 42-м своем матче в лиге – 15 января 2012 года в ворота «Нефтехимика».

В 399 предыдущих играх регулярных сезонов КХЛ Китаров заработал 78 (31+47) очков при 190 минутах штрафа и показателе полезности «-29».   

Еще 9 матчей Китаров сыграл в плей-офф, но очков там не набирал.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Китарова проводит 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
 
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