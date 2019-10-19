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Оле-Гуннар Сульшер: «Уверен, «МЮ» оправится и выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет»

20.10.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался в преддверии матча чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«Уверен, мы оправимся и выиграем премьер-лигу. И я не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет (отсылка к «Ливерпулю», который последний раз становился чемпионом в 1990 году. «МЮ» последний раз выигрывал титул АПЛ в 2013-м).

Хорошие игра и результат [в воскресенье] могут перевернуть сезон, добавить игрокам уверенности и улучшить их настроение. Возможно, иногда они по-настоящему не верят, что достаточно хороши. А когда не хватает уверенности, ты задумываешься вместо того, чтобы действовать машинально, на инстинкте. Но я-то знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь на этот счет», – сказал Сульшер.

После 8 матчей «МЮ» занимает в таблице АПЛ 14-е место, «Ливерпуль» – первое.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался в преддверии матча чемпионата Англии с «Ливерпулем».
 
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