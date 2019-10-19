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Александр Лукашенко: «Мне приходится не только заниматься самому, не только учить своих детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом»

20.10.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о своем отношении к спорту. Об этом он рассказал во время встречи в Академии управления

«Если у вас нет спорта, в жизни вы управленцем не станете. Вы будете ходить, извините за грубость, брюхатые, толстые, неповоротливые. Это для здоровья важно. Потому, что управленец — это еще и здоровье. Слушайте, что за управленец, если он внешне будет плохо выглядеть? А это спорт. Поэтому мне приходится не только заниматься самому, не только учить своих детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом. Обязательно надо.

Меня в школе учили на лыжах бегать, баскетбол, волейбол, гандбол, во все виды спорта (играть). И спортзалов не было. И когда мне понадобилось это, я вспомнил. Мышечная память — великое дело. Вспоминаешь мгновенно. И научил своих детей этому. Все это нужно. Спорт — это очень важно, чтобы здоровым быть и своих детей научить. А если управленцами будете, то людей за собой повести тех, кто рядом и дальше от вас», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о своем отношении к спорту. Об этом он рассказал во время встречи в Академии управления «Если у вас нет...
 
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