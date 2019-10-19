Сергей Ташуев: «Мы, конечно, расстроились, но будем думать о будущем. Ничего страшного. Это не война»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча против «Дняпра» (0:2).

«Понятно, что сейчас конец сезона и все команды мотивированы. «Дняпро» борется за выживание, мы за более высокие места. Так что понимали: игра будет сложная. Не ехали за легкой победой, и ребят предупреждали, что уровень мотивации может не то что бы нивелировать уровень мастерства… Но команды могут тактически перестроиться, сыграть лучше. В первом тайме соперник нас удивил, сыграл в три центральных защитника, хотя обычно «Дняпро» играет с четырьмя. И эта ситуация нам немного сломала игру. Мы в принципе действовали правильно — владели и мячом, и преимуществом. Думаю, если бы Бурко забил гол, все сложилось бы по-другому.

Матч явно шел до гола. Могилевчане поймали одну нашу ошибку и реализовали момент. Тот гол стал определяющим. В дальнейшем замены, к сожалению, не совсем нас усилили. Мы пытались что-то сделать, но удача была на стороне хозяев… К тому же потеряли Антича, Бакая, еще раньше — Валеру Громыко. Три игрока, определяющие наш стиль. А сегодня у нас получается больше команда силового плана, не хватает «живинки», разума в атаке явно. Так что для нас это существенные потери. Но мы на это не ссылаемся. Максимально постараемся исправить ситуацию, добиться успеха в ближайших матчах с нашими конкурентами. У нас 13 матчей была серия без поражений, но все рано или поздно заканчивается. Сегодня не сложилось. Мы, конечно, расстроились, но будем думать о будущем. Ничего страшного. Это не война», – сказал Ташуев.