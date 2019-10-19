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Тайсон Фьюри – Деонтею Уайлеру: «Я иду за тобой, сосунок»

20.10.2019 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону WBC в тяжелом дивизионе Деонтею Уайлдеру.

«Я покорю все виды единоборств. Будьте там, потому что это «Цыганский король». Я приду в ваш спорт и покорю его. И ММА тоже.

Я выгляжу на миллион долларов, сечка заживает очень быстро. Деонтей Уайлдер, я иду за тобой, сосунок», – сказал Фьюри.

31 октября в Саудовской Аравии Фьюри дебютирует в WWE против Брауна Строумэна. На февраль 2020 года анонсирован матч-реванш против Уайлдера. Первый бой завершился вничью.

 
 
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону WBC в тяжелом дивизионе Деонтею Уайлдеру.
 
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