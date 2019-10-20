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Милевский и Нойок пропустят матч против «Гомеля»
20.10.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» отправится на выезд в Гомель.
В этой игре из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Артем Милевский и Александр Нойок.
Милевский в 23 играх забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач. Нойок провел 21 матч, забил 5 мячей и сделал 1 ассист.
Матч «Гомель» – «Динамо» Брест состоится 26 октября.
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» отправится на выезд в Гомель.
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