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Милевский и Нойок пропустят матч против «Гомеля»

20.10.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» отправится на выезд в Гомель.

В этой игре из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Артем Милевский и Александр Нойок.

Милевский в 23 играх забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач. Нойок провел 21 матч, забил 5 мячей и сделал 1 ассист.

Матч «Гомель» – «Динамо» Брест состоится 26 октября.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» отправится на выезд в Гомель.
 
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