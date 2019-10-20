Милевский и Нойок пропустят матч против «Гомеля»

Источник материала: Tribuna.com

В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» отправится на выезд в Гомель.

В этой игре из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Артем Милевский и Александр Нойок.

Милевский в 23 играх забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач. Нойок провел 21 матч, забил 5 мячей и сделал 1 ассист.

Матч «Гомель» – «Динамо» Брест состоится 26 октября.