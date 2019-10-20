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64 очка брестского «Динамо» в 25 турах – лучший результат для высшей лиги за 20 лет 

21.10.2019 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После 25 туров чемпионата Беларуси по футболу в активе брестского «Динамо» 64 очка.

Последний раз на аналогичном отрезке дистанции такой же внушительный показатель фиксировался двадцать лет назад – в 1999 году у БАТЭ, который на всех парах мчался к своему первому золоту.

Рекорд принадлежит минскому «Динамо», в 1996 году на означенной отметке имевшему 66 очков (к слову, на 1 балл меньше тогда было у главного преследователя минчан — мозырского МПКЦ).

 
 
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После 25 туров чемпионата Беларуси по футболу в активе брестского «Динамо» 64 очка.
 
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