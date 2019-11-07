Александр Глеб летом на стадионе «Динамо» планирует провести прощальный матч

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что летом 2020 года на стадионе «Динамо» планирует провести прощальный матч, пригласив своих бывших партнеров по командам.

– Где будет прощальный матч? В Минске.

– На стадионе «Динамо»?

– Планируем, да.

– Позовешь кого-нибудь из звезд?

– Братан, тебя позову :)

– Я то чего?!

– Конечно, звезд позову! :)

– Кто будет?

– Фабрегас, Фламини, Росицки, Леманн. С Анри тоже буду связываться. Робер Пирес. Со «Штутгарта» пару футболистов. Против кого сыграем? Ребята из сборной.

– Прощальный матч у тебя будет летом. Сколько это стоит? Я знаю, что Росицки это сделал за 400 тысяч долларов.

– Да, это от 300 до 400 тысяч евро.

– А что входит в это?

– Это вся организация. Аренда поля, прилеты футболистов.

– Бизнесом :)

– Ну придется :) Такие как Анри, думаю, захотят еще чартер. Мы с моими партнерами букмекерской компанией Favbet, они проявили инициативу тоже. И я им очень благодарен.

Они берут на себя весомую часть расходов.

Если так будет, то мы сделаем большой праздник для белорусских болельщиков и вообще для болельщиков, – сказал Глеб в эфире шоу «КраСава» на YouTube .

Ходасевич – Мархелю: «В Доме футбола устроят Глебу прощальный матч? АБФФ не потянет эти расходы. Александр организует себе его самостоятельно»