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Александр Глеб летом на стадионе «Динамо» планирует провести прощальный матч
08.11.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что летом 2020 года на стадионе «Динамо» планирует провести прощальный матч, пригласив своих бывших партнеров по командам.
– Где будет прощальный матч? В Минске.
– На стадионе «Динамо»?
– Планируем, да.
– Позовешь кого-нибудь из звезд?
– Братан, тебя позову :)
– Я то чего?!
– Конечно, звезд позову! :)
– Кто будет?
– Фабрегас, Фламини, Росицки, Леманн. С Анри тоже буду связываться. Робер Пирес. Со «Штутгарта» пару футболистов. Против кого сыграем? Ребята из сборной.
– Прощальный матч у тебя будет летом. Сколько это стоит? Я знаю, что Росицки это сделал за 400 тысяч долларов.
– Да, это от 300 до 400 тысяч евро.
– А что входит в это?
– Это вся организация. Аренда поля, прилеты футболистов.
– Бизнесом :)
– Ну придется :) Такие как Анри, думаю, захотят еще чартер. Мы с моими партнерами букмекерской компанией Favbet, они проявили инициативу тоже. И я им очень благодарен.
Они берут на себя весомую часть расходов.
Если так будет, то мы сделаем большой праздник для белорусских болельщиков и вообще для болельщиков, – сказал Глеб в эфире шоу
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Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что летом 2020 года на стадионе «Динамо» планирует провести прощальный матч, пригласив своих бывших партнеров по...
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