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Андрей Грум-Гржимайло: «Минское «Динамо» играет в свою силу. У нас нет защиты. Номинально она есть, но в реальности – нет»
11.11.2019 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением об игре минского
– Для того, чтобы команда боролась за плей-офф нужно было раньше определяться с главным тренером, и он должен был проводить всю предсезонку. В этом году была скомканная предсезонка, поэтому в таком выступлении «Динамо» для меня нет сюрприза.
- Стала ли для вас неожиданной серия команды из одиннадцати поражений подряд?
– То, что серия поражений будет ожидалось, но не такая большая.
- На данный момент минчане одержали только шесть побед в чемпионате, меньше всех в
– В начале сезона команда показывала неплохой хоккей. Лучший домашний матч пришелся на «Йокерит», а гостевой – против
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Андрей Грум-Гржимайло: «Минское «Динамо» играет в свою силу. У нас нет защиты. Номинально она есть, но в реальности – нет»
Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением об игре минского «Динамо».
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