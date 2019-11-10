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Андрей Грум-Гржимайло: «Минское «Динамо» играет в свою силу. У нас нет защиты. Номинально она есть, но в реальности – нет»

11.11.2019 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением об игре минского «Динамо».

– Для того, чтобы команда боролась за плей-офф нужно было раньше определяться с главным тренером, и он должен был проводить всю предсезонку. В этом году была скомканная предсезонка, поэтому в таком выступлении «Динамо» для меня нет сюрприза.

- Стала ли для вас неожиданной серия команды из одиннадцати поражений подряд?

– То, что серия поражений будет ожидалось, но не такая большая.

- На данный момент минчане одержали только шесть побед в чемпионате, меньше всех в КХЛ, но в начале сезона многие говорили, что была игра и поэтому был результат. А каково ваше мнение по данному поводу?

– В начале сезона команда показывала неплохой хоккей. Лучший домашний матч пришелся на «Йокерит», а гостевой – против «Спартака». А так команда играет в свою силу. У нас нет защиты. Номинально она есть, но в реальности – нет. Тройки нападения не сбалансированы. У «зубров» была тройка с Пулккиненом – она играла, а когда Тему травмировался – уже нет., – сказал Грум-Гржимайло.

 
 
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением об игре минского «Динамо».
 
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