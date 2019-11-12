Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Виссел Кобе» Давид Вилья объявил о решении завершить карьеру по окончании сезона в Японии.

«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня», – написал Вилья в твиттере.

Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону» и «Атлетико», «Мельбурн Сити» и «Нью-Йорк Сити». Форвард по три раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Барселоны» становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

За сборную Испании, вместе с которой Вилья выиграл Евро-2008 и чемпионат мира-2010, он провел 98 матчей и забил 59 мячей, являясь лучшим бомбардиром в истории национальной команды.