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Александр Лукашенко: «О Европейских играх в Минске до сих пор говорят в Европе и во всем мире»
19.11.2019 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил организацию
«Мы успешно организовали праздник европейского спорта. Об этом до сих пор говорят в Европе и во всем мире. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Игры в Беларуси громко прозвучали на весь мир. И наши спортсмены в родных стенах выступили вполне достойно: по количеству наград заняли второе общекомандное место.
До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры – соревнования другого формата, с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Олимпиада – это космос по сравнению с нашими играми, и спортсмены там будут другие», — цитирует Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил организацию Европейских игр в Миснке.
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