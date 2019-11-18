Александр Лукашенко: «О Европейских играх в Минске до сих пор говорят в Европе и во всем мире»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил организацию их игр в Миснке.

«Мы успешно организовали праздник европейского спорта. Об этом до сих пор говорят в Европе и во всем мире. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Игры в Беларуси громко прозвучали на весь мир. И наши спортсмены в родных стенах выступили вполне достойно: по количеству наград заняли второе общекомандное место.

До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры – соревнования другого формата, с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Олимпиада – это космос по сравнению с нашими играми, и спортсмены там будут другие», — цитирует Лукашенко president.gov.by.

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