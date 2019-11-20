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НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Флорида» примет «Анахайм», «Чикаго» против «Тампы», «Каролина» – «Филадельфия»
21.11.2019 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Флорида» примет «Анахайм», «Чикаго» против «Тампы», «Каролина» – «Филадельфия»
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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