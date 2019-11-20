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НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Айлендерс», «Флорида» примет «Анахайм», «Чикаго» против «Тампы», «Каролина» – «Филадельфия»

21.11.2019 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Питтсбург
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Анахайм
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Детройт
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Филадельфия
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Баффало
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Калгари
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Ванкувер
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Колорадо
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Виннипег
Дата проведения
22 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Тампа-Бэй
Дата проведения
22 ноября, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Торонто
Дата проведения
22 ноября, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сан-Хосе
Дата проведения
22 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
22 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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