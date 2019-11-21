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Вудкрофт о проигрыше «Спартаку» 2:7: «Во втором периоде мы просто перестали кататься»

21.11.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча со «Спартаком» (2:7).

– Поздравляю Олега и его команду с победой. Мне понравился старт матча в нашем исполнении, особенно, в первые 5-7 минут. Было ощущение, что сегодня мы готовы сражаться с соперником. Смогли реализовать большинство. Но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество в матче. Мы стали слишком рано принимать решения, проигрывать в единоборствах.

Во втором периоде мы просто перестали кататься. Мы перестали работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера. Тактически мы отдали нити игры сопернику, и они воспользовались этим. «Спартак» также умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать свои моменты.

В третьем периоде все было примерно так же. Мы быстро пропустили две шайбы в самом начале периода, что окончательно лишило нас веры. Очень разочаровывающий результат», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча со «Спартаком» (2:7).
 
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