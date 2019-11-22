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Лига чемпионов. БГК обыграл «Вардар»
23.11.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова обыграл «Вардар».
Лига чемпионов
Групповой раунд
БГК Беларусь – Вардар Сев. Македония – 31:22 (12:13, 19:9)
23 ноября, 19:30, ДС «Виктория»
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш (1), Кулак, Панич, Шкуринский (9), Юринок, Обрадович (2), Аккамбре (1), Шумак (2), Разгор (3), Обранович, Сельвесюк (1), Джукич, Вайлупов (12), Малус.
Таблица группы B: Киль – 9 матчей (14 очков), Монпелье – 8 (11), Веспрем – 8 (10), Виве – 8 (10), Порту – 9 (10), Вардар – 9 (9), БГК – 9 (4). Мотор – 9 (2).
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова обыграл «Вардар».
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