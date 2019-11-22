Диктор на стадионе в Барановичах после матча раскритиковал власти города за отношение к футболу

Источник материала: Tribuna.com

Диктор стадиона «Локомотив» в Барановичах Владимир Майсюк после матча против «Слонима» (2:1) раскритиковал власти города за отношение к футболу.

«К сожалению, наш футбольный клуб не выдержал конкуренции и выбывает в третий дивизион. Первая лига, словно никому не нужный падуб, забытый и брошенный власть имущими города, выплюнула наш клуб в любительскую лигу. А как там будет – никто не знает. Полупрофессиональный фанатский футбол уходит на задворки Беларуси. И это восьмой город страны. Печально», – сказал Майсюк.

Отметим, что «Барановичи» вылетели во вторую лигу, одержав лишь две победы в чемпионате. Разница забитых и пропущенных (12:80).