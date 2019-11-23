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НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Торонто», «Тампа» против «Анахайма», «Сан-Хосе» – «Айлендерс»

23.11.2019 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Ванкувер 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)
Дата проведения
23 ноября, 20.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Врана (Эллер)
1:1 – 14 Петтерссон (Хьюз, Миллер)

 

Филадельфия – Калгари 2:3 (0:0, 1:0, 1:2)
Дата проведения
23 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 33 Ворачек (Кутюрье, Сэнхайм)
1:1 – 41 Манжипан (Баклунд)
2:1 – 56 Хэйс (Фараби)
2:2 – 58 Линдхольм (Андерссон, Годро)

 

Лос-Анджелес – Аризона 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
24 ноября, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Кессел (Степан, Келлер)
1:1 – 22 Копитар (Даути, Кемпе)
1:2 – 35 Крауз (Седерберг, Хиностроза)
1:3 – 57 Фишер ()
2:3 – 58 Прохоркин (Уолкер, Руа)

 

Бостон – Миннесота 5:4 (0:1, 2:2, 2:1)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Цукер (Зукарелло-Асен, Хант)
1:1 – 24 Дебраск (Ричи, Хара)
1:2 – 26 Раск (Сутер, Сперджен)
1:3 – 34 Э.Стаал (Зукарелло-Асен, Сутер)
2:3 – 39 Маршанд (Бержерон, Крюг)
2:4 – 45 Фиала ()
3:4 – 58 Крейчи (Дебраск, Бержерон)
4:4 – 58 Крейчи (Крюг, Бержерон)
5:4 – 62 Крюг (Маршанд, Бержерон)

 

Нью-Джерси – Детройт 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Хиросе (Боуи)
1:1 – 23 Палмиери (Ватанен, Холл)
2:1 – 44 Бутчер (Хишир)
3:1 – 46 Колман ()
4:1 – 55 Холл ()
5:1 – 59 Колман (Хэйден, Вуд)

 

Тампа-Бэй – Анахайм 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Пойнт (Конахер, Рутта)
1:1 – 18 Грант ()
2:1 – 25 Кучеров (Киллорн, Чирелли)
2:2 – 27 Ракелль (Гецлаф, Фаулер)
3:2 – 32 Пойнт (Василевский, Хедман)
4:2 – 34 Марун (Сергачев, Пакетт)
5:2 – 46 Чирелли (Хедман, Кучеров)
6:2 – 57 Палат (Гурде, Шаттенкирк)

 

Каролина – Флорида 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Экблад (Аччари)
0:2 – 8 Бойл (Строльман, Сивиур)
1:2 – 9 Пеши (Эдмундсон, Терявяйнен)
2:2 – 14 Нечас (Слэвин, Хэмилтон)
3:2 – 37 Хэмилтон (Свечников, Терявяйнен)
4:2 – 58 Свечников (Ахо, Терявяйнен)

 

Колорадо – Торонто 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Маккиннон (Кадри, Джонсон)
1:1 – 9 Шор (Холл, Энгвалл)
1:2 – 10 Мэттьюс (Дермотт, Бэрри)
1:3 – 13 Бэрри (Мэттьюс, В. Нюландер)
1:4 – 17 Капанен (Спецца, Маззин)
2:4 – 30 Бураковски (Кадри, Донской)
3:4 – 46 Ничушкин (Коул)
3:5 – 59 Хайман ()

 

Монреаль – Рейнджерс 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Доми (Лехконен, Сузуки)
2:0 – 10 Лехконен (Райлли, Армия)
3:0 – 19 Доми (Чиарот, Сузуки)
4:0 – 22 Уэбер (Юдон, Чиарот)
4:1 – 26 Хитил (Шей, Панарин)
4:2 – 27 Бучневич (Хауден)
4:3 – 29 Лемье (Фокс, Труба)
5:3 – 45 Лехконен (Доми)
5:4 – 45 Панарин (Строум, Крайдер)
5:5 – 48 Лемье (Шей, Хауден)
5:6 – 52 Труба (Строум)

 

Виннипег – Коламбус 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Дюбуа (Бьоркстранн, Дженнер)
1:1 – 8 Уилер (Куликов, Рословик)
2:1 – 25 Элерс (Уилер)
2:2 – 26 Джонс (Эткинсон, Веренски)
2:3 – 27 Нюквист (Бьоркстранн, Фолиньо)
3:3 – 34 Перро (Копп, Лаури)
4:3 – 58 Копп ()

 

Сент-Луис – Нэшвилл 1:3 (3 период)
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Форсберг (Йоси, Арвидссон)
0:2 – 3 Экхольм (Фаббро, Гранлунд)
1:2 – 13 Костин (Шенн)
1:3 – 18 Сиссонс (Уотсон, Оливер)

 

Даллас – Чикаго 1:1 (3 период)
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Хинтц (Радулов, Клингберг)
1:1 – 17 Мяяття (Кэйн, Дебринкат)

 

Вегас – Эдмонтон
Дата проведения
24 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Айлендерс
Дата проведения
24 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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