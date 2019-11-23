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НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Торонто», «Тампа» против «Анахайма», «Сан-Хосе» – «Айлендерс»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
24 ноября, 03.00, «TD Garden»
-
0:1 – 8
Цукер (Зукарелло-Асен, Хант)
-
1:1 – 24
Дебраск (Ричи, Хара)
-
1:2 – 26
Раск (Сутер, Сперджен)
-
1:3 – 34
Э.Стаал (Зукарелло-Асен, Сутер)
-
2:3 – 39
Маршанд (Бержерон, Крюг)
-
2:4 – 45
Фиала ()
-
3:4 – 58
Крейчи (Дебраск, Бержерон)
-
4:4 – 58
Крейчи (Крюг, Бержерон)
-
5:4 – 62
Крюг (Маршанд, Бержерон)
- Дата проведения
-
24 ноября, 03.00, «Centre Bell»
-
1:0 – 2
Доми (Лехконен, Сузуки)
-
2:0 – 10
Лехконен (Райлли, Армия)
-
3:0 – 19
Доми (Чиарот, Сузуки)
-
4:0 – 22
Уэбер (Юдон, Чиарот)
-
4:1 – 26
Хитил (Шей, Панарин)
-
4:2 – 27
Бучневич (Хауден)
-
4:3 – 29
Лемье (Фокс, Труба)
-
5:3 – 45
Лехконен (Доми)
-
5:4 – 45
Панарин (Строум, Крайдер)
-
5:5 – 48
Лемье (Шей, Хауден)
-
5:6 – 52
Труба (Строум)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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