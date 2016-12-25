﻿ Источник: В Черном море найдены останки 80 жертв крушения Ту-154. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Источник: В Черном море найдены останки 80 жертв крушения Ту-154

26.12.2016 21:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ходе поисковых работ на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены останки около 80 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.


Цветы на берегу Черного моря недалеко от места крушения российского Ту-154 25 декабря 2016 года. Фото: Reuters

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал он.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на поверхность подняли тело командира Ту-154.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — также рассказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее источники сообщали об обнаружении тел 13 человек, а также обломков самолета.

Ранее сообщалось, что Ил-76 сегодня доставил в Москву первые тела жертв крушения. Как сообщает ТАСС, опознано тело первой жертвы.

Имя жертвы собеседник агентства не уточнил.

По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.

Проведение генетической экспертизы тел жертв поручено судмедэкспертам Минобороны России.

25 декабря самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных, потерпел крушение.

Основные версии крушения самолета — ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохое топливо. Также не исключается, что самолет мог упасть из-за перегруженности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на поверхность подняли тело командира Ту-154.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ назвали перегруз возможной причиной крушения Ту-154
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика