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Турция просит международную коалицию помочь в борьбе с ИГ
26.12.2016 22:05 — Новости Мира | Tut.by
Турция обратилась за помощью к возглавляемой США коалиции, наносящей авиаудары по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии.
Турецкая военная операция в Сирии началась около четырех месяцев назад.
С тех пор стране удалось зачистить значительный приграничный район в Сирии от сил как ИГ, так и курдских боевиков.
Армия Турции оказывает значительную поддержку союзу повстанцев, выступающих как против ИГ, так и против правительства Сирии.
Теперь Турция нуждается в воздушной поддержке союзников в районе города Эль-Баб. Ее войска понесли серьезные потери в сражениях вокруг города.
Боевики «Исламского государства» утверждают, что им удалось взять в плен несколько турецких военных. В поддержку этого заявления ИГ опубликовало в интернете видеозапись, на которой, согласно комментариям, двое турецких военнопленных
Турция заявляет, что ее силы нанесли серьезный удар по ИГ, в результате чего как минимум 220 боевиков были убиты.
Представители сирийской оппозиции, однако, говорят, что в результате авиаударов турецких Вооруженных сил в Эль-Баб
Пока нет никаких признаков того, что возглавляемая США коалиция, наносящая авиаудары по позициям ИГ вблизи Эль-Баб, как-то помогает операции турецких войск.
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Турция нуждается в воздушной поддержке союзников в районе города Эль-Баб. Ее войска понесли серьезные потери в сражениях вокруг города.
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