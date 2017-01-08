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подруге президента Южной Кореи предъявлены новые обвинения

09.01.2017 16:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Независимый комитет Республики Корея по расследованию коррупционного скандала вокруг президента страны Пак Кын Хе предъявил новые обвинения главному фигуранту дела, близкой подруге главы страны Чхве Сун Силь. Об этом сообщило агентство Reuters.


Чхве Сун Силь, Сеул, Южная Корея, 31 октября 2016 года. Фото: Reuters

Следователи подозревают, что под предлогом продвижения спорта и культуры Чхве Сун Силь вынудила многие южнокорейские компании делать пожертвования в созданные ею неправительственные фонды. При этом значительную часть средств она присвоила себе. Считается, что Пак Кын Хе была как минимум в курсе незаконной деятельности своей подруги.

Как сообщило агентство Yonhap, Чхве Сун Силь не присутствовала на слушании по делу Пак Кын Хе, куда она была вызвана для дачи показаний. По его информации, на такой шаг она пошла в связи с опасениями, что это может повлиять на заседание по ее собственному делу, намеченному на среду.

Ранее в понедельник сообщалось, что южнокорейские следователи допросили двух представителей руководства компании Samsung.

Отстранение от должности

Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хван Гё Ан.

Окончательно процесс отстранения главы государства от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. По закону на этот процесс отводится до шести месяцев.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

 
 
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