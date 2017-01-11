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Украина запретила вещание телеканала "Дождь" за неправильные границы Крыма в эфире
12.01.2017 15:49 — Новости Мира | Tut.by
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины распорядился прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь». Решение было принято из-за «непризнания суверенитета и территориальной целостности Украины».
Член совета Сергей Костинский отметил, что в эфире «Дождя» граница между Крымом и Херсонской областью Украины была показана как государственная. Вместе с тем Украина как и абсолютное большинство стран мира не признает присоединения Крыма к России в 2014 году.
«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», — сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.
Помимо этого в эфире «Дождя» транслируется российская реклама, а журналисты телеканала неоднократно посещали Крым с территории России.
Украинским провайдерам
Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева
«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть „Дождь“ через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила Синдеева. В 2015 году Синдеева рассказывала, что украинская аудитория телеканала — вторая по размеру после российской.
Ранее Украина за различные нарушения запретила трансляцию в стране более тридцати российских телеканалов.
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Помимо этого в эфире "Дождя" транслируется российская реклама, а журналисты телеканала неоднократно посещали Крым с территории России.
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