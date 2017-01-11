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Украина запретила вещание телеканала "Дождь" за неправильные границы Крыма в эфире

12.01.2017 15:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины распорядился прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь». Решение было принято из-за «непризнания суверенитета и территориальной целостности Украины».

Член совета Сергей Костинский отметил, что в эфире «Дождя» граница между Крымом и Херсонской областью Украины была показана как государственная. Вместе с тем Украина как и абсолютное большинство стран мира не признает присоединения Крыма к России в 2014 году.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», — сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

Помимо этого в эфире «Дождя» транслируется российская реклама, а журналисты телеканала неоднократно посещали Крым с территории России.

Украинским провайдерам дали месяц на то, чтобы убрать «Дождь» из своих пакетов вещания.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканал руководствуется российской Конституцией, в которой Крым перечислен как один из регионов страны.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть „Дождь“ через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила Синдеева. В 2015 году Синдеева рассказывала, что украинская аудитория телеканала — вторая по размеру после российской.

Ранее Украина за различные нарушения запретила трансляцию в стране более тридцати российских телеканалов.

 
 
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Помимо этого в эфире "Дождя" транслируется российская реклама, а журналисты телеканала неоднократно посещали Крым с территории России.

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