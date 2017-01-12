Кандидат на пост главы Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия пытается расколоть НАТО и Штатам следует делать больше, чтобы противостоять «российской агрессии», сообщает Washington Post. В конгрессе в четверг, 12 января, проходят слушания по поводу его утверждения на пост министра обороны США.



Джеймс Мэттис, 2013 год. Фото: Reuters

По словам Мэттиса, США должны демонстрировать твердую поддержку европейских союзников, но конкретных действий, которые он собирается предпринять на этот счет, не назвал. На вопрос, достаточно ли сильна армия США в настоящий момент, чтобы противостоять угрозе со стороны России и других противников, Мэттис однозначно ответил: «Нет».

Мэттис пообещал конгрессменам, что, если они поддержат его кандидатуру, он будет работать над тем, чтобы американская армия продолжала оставаться способной противостоять угрозам. «Мои приоритеты как министра обороны будут заключаться в укреплении боевой готовности, усилении наших альянсов с дипломатическими партнерами, а также проведении бизнес-реформ в Министерстве обороны», — приводит издание его слова.

Reuters добавляет, что ​Мэттис назвал НАТО, возможно, самым успешным военным союзом в истории и заявил, что хотел бы, чтобы США поддерживали «максимально крепкие отношения» с альянсом. Он также заявил, что уже обсуждал с избранным президентом Дональдом Трампом важность НАТО, добавив, что тот открыт к подобным обсуждениям.

«История ясна: страны с сильными союзниками процветают, и те, кто без них, увядают», — приводит Reuters слова Мэттиса.

В своих ответах на вопросы конгрессменов Мэттис также заявил, что поддерживает желание избранного президента наладить сотрудничество с Россией. Он отметил, что США сотрудничали с Россией «даже в самые тяжелые дни холодной войны». «И я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией снова», — сказал он.

В то же время он заявил, что определяет Россию «главной угрозой» интересам США.

«Я полностью поддерживаю сотрудничество [с Россией], но мы должны осознавать, на что Россия способна», — также пояснил свою позицию Мэттис. Он добавил, что число сфер, в которых Вашингтон и Москва могли бы кооперировать, «сокращается».

«В то же время, когда у нас появляются области, где мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищать себя, если Россия принимает решение действовать вопреки нашим интересам», — добавил Мэттис.

Кто он, будущий шеф Пентагона, «Бешеный пес» генерал Мэттис?