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Венгерского телеоператора осудили за нападение на мигрантов
13.01.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by
Оператор из Венгрии Петра Ласло, получившая скандальную известность после того, как она поставила подножку мигрантам во время съемок, приговорена к трем годам условно за нарушение общественного порядка.
В сентябре 2015 года сотрудница телеканала N1TV снимала мигрантов у границе Сербии и Венгрии. Когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила
Ее поведение попало в объективы камер других журналистов, и вскоре Ласло
Адвокат Ласло заявил в суде, что та действовала в рамках самообороны.
«Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно», — сказала сама Ласло, которая расплакалась в суде. Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.
Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора «идет вразрез с общественными нормами».
Ласло намерена обжаловать решение суда.
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Оператор из Венгрии Петра Ласло, получившая скандальную известность после того, как она поставила подножку мигрантам во время съемок, приговорена к трем годам...
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