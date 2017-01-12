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В Польше оппозиция сняла блокаду парламента
13.01.2017 08:10 — Новости Мира | Tut.by
Протест прекращен, так как журналистам разрешат вернуться в Сейм, заявил лидер оппозиционной партии. Требование протестовавших провести новое бюджетное голосование удовлетворено не было.
Польская оппозиция прекратила блокаду зала пленарных заседаний Сейма в Варшаве. Протест прекращается, так как удовлетворено главное требование оппозиции — возвращение журналистов в парламент, заявил в четверг, 12 января, лидер либерально-консервативной оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП) Гжегож Схетына.
В тот же день глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что блокирование трибуны парламента и препятствование пленарным заседаниям — это преступление, которое может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет, сообщает «Радио Польша».
Сейм должен был 11 января впервые начать работу после того, как оппозиционеры блокировали его работу около месяца назад. После долгих переговоров правящей партии «Закон и справедливость» (ЗиС) с оппозицией спикер Сейма Марек Кухчиньский формально открыл заседание, но затем перенес его на 25 января.
Удовлетворены не все требования оппозиции
Блокировавшие работу Сейма депутаты также требовали провести повторное голосование по госбюджету на 2017 год. Протестующие заявляли, что принятие бюджета не в пленарном зале и в отсутствии оппозиционеров незаконно из-за отсутствия кворума. Это требование оппозиции удовлетворено не было.
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Протест прекращен, так как журналистам разрешат вернуться в Сейм, заявил лидер оппозиционной партии. Требование протестовавших провести новое бюджетное...
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