Протест прекращен, так как журналистам разрешат вернуться в Сейм, заявил лидер оппозиционной партии. Требование протестовавших провести новое бюджетное голосование удовлетворено не было.



Депутаты оппозиции заблокировали трибуну Сейма во время работы над госбюджетом на 2017 год. Оппозиция протестует против планирующихся изменений в вопросе допуска журналистов в Сейм. 16 декабря 2016 года, Варшава, Польша. Фото: Reuters

Польская оппозиция прекратила блокаду зала пленарных заседаний Сейма в Варшаве. Протест прекращается, так как удовлетворено главное требование оппозиции — возвращение журналистов в парламент, заявил в четверг, 12 января, лидер либерально-консервативной оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП) Гжегож Схетына.

В тот же день глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что блокирование трибуны парламента и препятствование пленарным заседаниям — это преступление, которое может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет, сообщает «Радио Польша».

Сейм должен был 11 января впервые начать работу после того, как оппозиционеры блокировали его работу около месяца назад. После долгих переговоров правящей партии «Закон и справедливость» (ЗиС) с оппозицией спикер Сейма Марек Кухчиньский формально открыл заседание, но затем перенес его на 25 января.

Удовлетворены не все требования оппозиции

Блокировавшие работу Сейма депутаты также требовали провести повторное голосование по госбюджету на 2017 год. Протестующие заявляли, что принятие бюджета не в пленарном зале и в отсутствии оппозиционеров незаконно из-за отсутствия кворума. Это требование оппозиции удовлетворено не было.

Акция протеста с участием депутатов оппозиционных партий ГП и «Современная Польша» («Новочесна») началась 16 декабря 2016 года после того, как партия ЗиС обнародовала планы ограничить доступ журналистов в парламент. Позже несколько тысяч человек блокировали здание Сейма, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ.