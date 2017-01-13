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Останки, найденные голландским журналистом на Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
13.01.2017 23:51 — Новости Мира | Tut.by
Найденные голландским независимым журналистом Михелем Спеккерсом останки на месте крушения MH17 на Донбассе принадлежат жертве трагедии. Об этом сообщила голландская прокуратура.
«Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость, — отметили в ведомстве. — Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году». «Родственники жертвы трагедии уже проинформированы», — подчеркнули в прокуратуре, добавив, что остальные конфискованные материалы не имеют отношения к уголовному расследованию крушения Boeing в Украине.
Стефан Бек и Михел Спеккерс провели на Донбассе девять дней в конце декабря — начале января, где изучали общую политическую обстановку, а также побывали на месте крушения Boeing. Они вернулись в Нидерланды 7 января, где
Согласно вынесенному решению суда, полиция имела право конфисковать материалы, в том числе оборудование. Как отметили в прокуратуре, это «важно с точки зрения определения точного места, где были найдены материалы». Кроме того, инстанция постановила удалить ряд фотографий, сделанных журналистами в аэропорту во время задержания. Бек и Спеккерс не согласны с этим вердиктом и намерены добиваться права не удалять материалы и самим решить, какие фотографии нужно передавать прокуратуре, а какие — нет.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии» (Malaysia Airlines), выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия),
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"Родственники жертвы трагедии уже проинформированы", - подчеркнули в прокуратуре.
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