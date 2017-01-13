Найденные голландским независимым журналистом Михелем Спеккерсом останки на месте крушения MH17 на Донбассе принадлежат жертве трагедии. Об этом сообщила голландская прокуратура.



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«Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость, — отметили в ведомстве. — Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году». «Родственники жертвы трагедии уже проинформированы», — подчеркнули в прокуратуре, добавив, что остальные конфискованные материалы не имеют отношения к уголовному расследованию крушения Boeing в Украине.

Стефан Бек и Михел Спеккерс провели на Донбассе девять дней в конце декабря — начале января, где изучали общую политическую обстановку, а также побывали на месте крушения Boeing. Они вернулись в Нидерланды 7 января, где были задержаны правоохранительными органами в аэропорту. У журналистов изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки.

Согласно вынесенному решению суда, полиция имела право конфисковать материалы, в том числе оборудование. Как отметили в прокуратуре, это «важно с точки зрения определения точного места, где были найдены материалы». Кроме того, инстанция постановила удалить ряд фотографий, сделанных журналистами в аэропорту во время задержания. Бек и Спеккерс не согласны с этим вердиктом и намерены добиваться права не удалять материалы и самим решить, какие фотографии нужно передавать прокуратуре, а какие — нет.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии» (Malaysia Airlines), выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Расследованием трагедии занимаются власти Нидерландов.

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