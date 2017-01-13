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Обама еще на год продлил санкции против России
14.01.2017 01:17 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Барак Обама продлил еще на год истекающие в марте санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в субботу, 14 января, сообщило
«Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», — цитирует
Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против России после российской аннексии Крыма в марте 2014 года.
Затем США и ЕС объявили о новых пакетах санкций в связи с вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Российские власти отрицают прямое военное участие в конфликте на Донбассе, а также оказание военной помощи сепаратистам.
С тех пор санкции продлевались, последний раз —
Этими санкциями затронут целый ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностные лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры охватывали ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В декабре 2016 года о
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Их срок истекал в марте.
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