﻿ Обама еще на год продлил санкции против России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обама еще на год продлил санкции против России

14.01.2017 01:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Барак Обама продлил еще на год истекающие в марте санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в субботу, 14 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.


Фото: Reuters

«Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», — цитирует ТАСС распоряжение американского президента.

Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против России после российской аннексии Крыма в марте 2014 года.

Затем США и ЕС объявили о новых пакетах санкций в связи с вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Российские власти отрицают прямое военное участие в конфликте на Донбассе, а также оказание военной помощи сепаратистам.

С тех пор санкции продлевались, последний раз — в марте 2016 года.

Этими санкциями затронут целый ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностные лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры охватывали ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре 2016 года о продлении санкций на полгода до 31 июля 2017 года сообщил Евросоюз.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Украина провела новые учения около Крыма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика