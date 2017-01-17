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Вдову стрелка из Орландо обвинили в пособничестве террористу, ей грозит пожизненное заключение
18.01.2017 07:07 — Новости Мира | Tut.by
Власти США предъявили обвинения Нуре Захи Сальман — вдове Омара Матина, устроившего стрельбу в гей-клубе в Орландо. Как сообщает Associated Press, ей вменяется пособничество своему супругу, который поддерживал международную террористическую организацию «Исламское государство», а также препятствие в расследовании дела.
Как отмечается, американке грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.
Прокуроры полагают, что Сальман знала заранее о готовящемся нападении и помогала в его организации. Кроме того, после совершенной ее мужем атаки она лгала агентам Федерального бюро расследований (ФБР), тем самым мешая ходу следствия.
Сальман была арестована 16 января в доме ее матери в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния).
2 ноября 2016 года в интервью The New York Times американка заявила, что ей ничего не было известно о намерении Матина совершить вооруженное нападение на клуб Pulse. При этом, по ее словам, она знала, что ее супруг смотрит видеоролики исламистов.
14 июня стало известно, что Сальман подозревала, что супруг готовится к какому-то преступлению и пыталась его отговорить. Ранее в тот же день сообщалось, что женщина рассказала правоохранительным органам о планах Матина организовать нападение на парк развлечений Walt Disney World, расположенный в Орландо.
В ночь на 12 июня Омар Матин
Ответственность за произошедшее
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Власти США предъявили обвинения Нуре Захи Сальман - вдове Омара Матина, устроившего стрельбу в гей-клубе в Орландо.
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