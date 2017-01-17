Власти США предъявили обвинения Нуре Захи Сальман — вдове Омара Матина, устроившего стрельбу в гей-клубе в Орландо. Как сообщает Associated Press, ей вменяется пособничество своему супругу, который поддерживал международную террористическую организацию «Исламское государство», а также препятствие в расследовании дела.



Фото: Reuters

Как отмечается, американке грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Прокуроры полагают, что Сальман знала заранее о готовящемся нападении и помогала в его организации. Кроме того, после совершенной ее мужем атаки она лгала агентам Федерального бюро расследований (ФБР), тем самым мешая ходу следствия.

Сальман была арестована 16 января в доме ее матери в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния).

2 ноября 2016 года в интервью The New York Times американка заявила, что ей ничего не было известно о намерении Матина совершить вооруженное нападение на клуб Pulse. При этом, по ее словам, она знала, что ее супруг смотрит видеоролики исламистов.

14 июня стало известно, что Сальман подозревала, что супруг готовится к какому-то преступлению и пыталась его отговорить. Ранее в тот же день сообщалось, что женщина рассказала правоохранительным органам о планах Матина организовать нападение на парк развлечений Walt Disney World, расположенный в Орландо.



Омар Матин. Фото: Reuters

В ночь на 12 июня Омар Матин напал на ночной гей-клуб Pulse в Орландо, штат Флорида. Преступник, вооруженный винтовкой и пистолетом, закрылся в клубе вместе с несколькими заложниками. Через несколько часов подозреваемый был ликвидирован, заложники освобождены. В результате погибли 50 человек, включая самого преступника, еще 53 получили ранения.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», заявив, что человек, атаковавший гей-клуб, был ее бойцом.

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