﻿ Обвинявшая Трампа в домогательстве американка подала на него в суд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обвинявшая Трампа в домогательстве американка подала на него в суд

18.01.2017 08:43 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одна из женщин, обвинявших избранного президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на него в суд за клевету. Кроме того, как сообщила адвокат истицы Глория Оллред во вторник, 17 января, ее подзащитная Саммер Зервос обвиняет Трампа в том, что он воспользовался ее «бедственным эмоциональным состоянием».


Фото: Reuters

Американка в 2006 году снималась в реалити-шоу Дональда Трампа «Ученик» (The Apprentice). По словам Зервос, сексуальным домогательствам Трампа она подверглась позднее — в 2007 году, когда тот пригласил ее на собеседование по поводу возможного трудоустройства. Беседа состоялась в одном из отелей, при этом, по утверждению женщины, миллиардер вел себя напористо. «Затем он попросил меня сесть рядом с ним, что я и сделала. Он схватил меня за плечо, начал агрессивно целовать и положил мне руку на грудь», — заявила Зервос на пресс-конференции в октябре 2016 года.

Помимо Саммер Зервос, в сексуальных домогательствах Трампа во время предвыборной кампании обвинили еще несколько женщин. Политик опровергал все обвинения, обещая подать в суд на женщин, обвинявших его, однако так этого и не сделал. Он заявил, что «никогда не приглашал Зервос в свой гостиничный номер» и что этих «инцидентов никогда не было».

Саммер Зервос потребовала тогда от кандидата в президенты США взять свои слова обратно. Теперь она объяснила подачу иска тем, что, не сделав этого, Трамп не оставил ей другого выбора, кроме как восстановить свою репутацию, подав иск в суд. Тем не менее 42-летняя женщина выразила готовность забрать свою жалобу без всякой денежной компенсации, если будущий президент откажется от своих утверждений.

В судебном иске выдвинуто требование выплаты компенсации в неизвестном размере за «эмоциональный ущерб и экономические потери».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42-летняя женщина выразила готовность забрать свою жалобу без всякой денежной компенсации, если будущий президент откажется от своих утверждений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Что известно о подозреваемом в нападении на клуб в Стамбуле?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика