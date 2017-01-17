Одна из женщин, обвинявших избранного президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на него в суд за клевету. Кроме того, как сообщила адвокат истицы Глория Оллред во вторник, 17 января, ее подзащитная Саммер Зервос обвиняет Трампа в том, что он воспользовался ее «бедственным эмоциональным состоянием».



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Американка в 2006 году снималась в реалити-шоу Дональда Трампа «Ученик» (The Apprentice). По словам Зервос, сексуальным домогательствам Трампа она подверглась позднее — в 2007 году, когда тот пригласил ее на собеседование по поводу возможного трудоустройства. Беседа состоялась в одном из отелей, при этом, по утверждению женщины, миллиардер вел себя напористо. «Затем он попросил меня сесть рядом с ним, что я и сделала. Он схватил меня за плечо, начал агрессивно целовать и положил мне руку на грудь», — заявила Зервос на пресс-конференции в октябре 2016 года.

Помимо Саммер Зервос, в сексуальных домогательствах Трампа во время предвыборной кампании обвинили еще несколько женщин. Политик опровергал все обвинения, обещая подать в суд на женщин, обвинявших его, однако так этого и не сделал. Он заявил, что «никогда не приглашал Зервос в свой гостиничный номер» и что этих «инцидентов никогда не было».

Саммер Зервос потребовала тогда от кандидата в президенты США взять свои слова обратно. Теперь она объяснила подачу иска тем, что, не сделав этого, Трамп не оставил ей другого выбора, кроме как восстановить свою репутацию, подав иск в суд. Тем не менее 42-летняя женщина выразила готовность забрать свою жалобу без всякой денежной компенсации, если будущий президент откажется от своих утверждений.

В судебном иске выдвинуто требование выплаты компенсации в неизвестном размере за «эмоциональный ущерб и экономические потери».