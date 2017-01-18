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Трамп придумал слоган для президентской кампании 2020 года
19.01.2017 07:03 — Новости Мира | Tut.by
Избранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей будущей кампании 2020 года — «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) Об этом он рассказал в интервью
«Я уверен, что мы будем такими, это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я делюсь этим с вами», — отметил Трамп.
Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве.
На выборы, по итогам которых Трамп одержал победу, он шел с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). По словам миллиардера, идея выдвинуть слоган пришла ему в голову 7 ноября 2012 года, когда республиканец Митт Ромни проиграл нынешнему президенту Бараку Обаме, шедшему на второй срок.
Дональд Трамп победил на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация запланирована на 20 января.
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Избранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей будущей кампании 2020 года - "Сохраним Америку великой!".
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