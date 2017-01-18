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Температура в 2016 году достигла нового пика и бьет рекорды третий год подряд
19.01.2017 12:14 — Новости Мира | Tut.by
Мировые температуры в 2016 году достигли нового пика. Как пишет
Средняя температура поверхности суши и океанов в 2016 году оказалась на 0,94 градуса Цельсия выше усредненного показателя 20-го века в 13,9С, сообщило Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы.
НАСА сообщило практически идентичные данные, а Метеорологическая служба Соединенного Королевства и Университет Ист-Англии сказали, что 2016-й стал самым жарким годом в истории наблюдений, спровоцировав невиданную жару в Индии и таяние арктических льдов.
Температуры побили предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. Тот максимум, в свою очередь, превысил пик 2014 года.
Ранее Метеорологический институт Норвегии
Раньше такие погодные аномалии наблюдались всего один-два раза в десятилетие. Ученые предупреждают, что они могут участиться. А в Арктике температура растет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Средняя температура поверхности суши и океанов в 2016 году оказалась на 0,94 градуса Цельсия выше усредненного показателя 20-го века в 13,9С, сообщило Национальное...
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