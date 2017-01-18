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Температура в 2016 году достигла нового пика и бьет рекорды третий год подряд

19.01.2017 12:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Мировые температуры в 2016 году достигли нового пика. Как пишет Reuters со ссылкой на американские службы, температура третий год кряду приближается к потолку, установленному для глобального потепления.


Фото: Reuters

Средняя температура поверхности суши и океанов в 2016 году оказалась на 0,94 градуса Цельсия выше усредненного показателя 20-го века в 13,9С, сообщило Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы.

НАСА сообщило практически идентичные данные, а Метеорологическая служба Соединенного Королевства и Университет Ист-Англии сказали, что 2016-й стал самым жарким годом в истории наблюдений, спровоцировав невиданную жару в Индии и таяние арктических льдов.

Температуры побили предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. Тот максимум, в свою очередь, превысил пик 2014 года.

Ранее Метеорологический институт Норвегии сообщал об аномально высокой температуре на Северном полюсе. В конце декабря столбик термометра поднялся там почти до нуля градусов, что примерно на 30 градусов выше нормальной температуры в этот период года в Арктике.

Раньше такие погодные аномалии наблюдались всего один-два раза в десятилетие. Ученые предупреждают, что они могут участиться. А в Арктике температура растет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

 
 
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Средняя температура поверхности суши и океанов в 2016 году оказалась на 0,94 градуса Цельсия выше усредненного показателя 20-го века в 13,9С, сообщило Национальное...

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