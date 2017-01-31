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Власти США разрешили въехать в страну 872 беженцам

31.01.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти США разрешили въехать в страну 872 беженцам, сообщил представитель пограничной службы Кевин Макалинан. Ожидается, что они окажутся в США на этой неделе, сообщает Associated Press.


Фото: Reuters

В указе президента Трампа о временном запрете приема беженцев прописаны критерии, по которым Госдепартамент и министерство внутренней безопасности могут разрешить въезд беженцу в индивидуальном порядке, напомнил чиновник.

Речь идет о тех, кто уже находится в дороге и из-за отказа столкнется с «чрезмерными трудностями», а также о представителях религиозных меньшинств.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран — Ирака, Ирана, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали. Необходимость этих действий он объяснил борьбой с терроризмом.

Ограничения, в результате которых десятки людей были задержаны в аэропортах, спровоцировали многочисленные акции протестов и вызвали критику за пределами США. Иран и Ирак приняли ответные меры в отношении американцев.

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Речь идет о тех, кто уже находится в дороге и из-за отказа столкнется с "чрезмерными трудностями", а также о представителях религиозных меньшинств.

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