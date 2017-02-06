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Боевики ИГ активизировали вербовку детей-беженцев

06.02.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» активизировали работу по привлечению в свои ряды детей-беженцев. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад противодействующей экстремизму организации Quilliam Foundation.


В беседах с молодежью вербовщики, как правило, спекулируют на тяжелых условиях жизни в лагерях беженцев, а в качестве приманки для новобранцев предлагают деньги и продукты питания. Новоиспеченные «джихадисты» могут быть использованы как рядовые боевики группировки или направлены в другие страны для совершения терактов.

Наибольшую активность вербовщики проявляют в лагерях в Ливане и Иордании.

«Их методы привлечения в свои ряды необычайно эффективны, особенно когда речь идет о подростках, оставшихся без семьи», — заявила одна из авторов исследования Никита Малики. По ее словам, после соответствующей обработки молодые люди становятся буквально одержимыми радикальными идеями.

Как указывается в докладе, у боевиков ИГ существуют тесные связи с организаторами нелегальных каналов переброски беженцев в Европу, которым группировка платит отдельно за транспортировку завербованных подростков в разные страны.

25 января бельгийские правоохранительные органы сообщили о задержании в Брюсселе нескольких человек, подозреваемых в связях с ИГ.

21 ноября прошлого года во Франции (в Марселе и Страсбурге) были арестованы семь человек, подозреваемых в подготовке терактов. Среди их целей был парижский Диснейленд, управление полиции французской столицы, штаб-квартира Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции, станции метро, рестораны, а также культовые сооружения. Атака планировалась на 1 декабря прошлого года.

Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что, по данным следствия, боевики получали указания от главарей ИГ.

 
 
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"Их методы привлечения в свои ряды необычайно эффективны, особенно когда речь идет о подростках, оставшихся без семьи", - заявила одна из авторов исследования.

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