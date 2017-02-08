Министр нацбезопасности США Джон Келли неисключил, что увъезжающих встрану начнут требовать пароли кихсоцсетям.
Эта мера будет направлена нато, чтобы усилить контроль заприбывающими исможет помочь выявить лиц, которые, предположительно, несут угрозу безопасности страны, пояснил наслушаниях вкомитете понацбезопасности Палаты представителей Конгресса США Джон Келли. Онподчеркнул, что пока это только его инициативы.
Пословам министра, функцию посбору данных, возможно, возьмут насебя посольства США. Ивпервую очередь, соцсети будут проверять уграждан семи стран, которых коснулся указ президента США Дональда Трампа.
«Очень трудно обеспечить надежную проверку людей вэтих странах. Еслиже они въезжают, мыхотим спроситьих, какие сайты они посещают, изапросить пароли. Таким образом, мысможем понять, что люди делают винтернете»,— цитирует Келли DW.
Темже, кто пароли предоставлять откажется, могут недать разрешения навъезд вСША. «Если нет, тогда— кто следующий?»— заявил министр.
Миграционный указ Трампа затрагивал прежде всего граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана иЙемена, однако втом числе осложнил ивыдачу виз белорусам.
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