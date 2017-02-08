Министр нацбезопасности США Джон Келли не исключил, что у въезжающих в страну начнут требовать пароли к их соцсетям.

Эта мера будет направлена на то, чтобы усилить контроль за прибывающими и сможет помочь выявить лиц, которые, предположительно, несут угрозу безопасности страны, пояснил на слушаниях в комитете по нацбезопасности Палаты представителей Конгресса США Джон Келли. Он подчеркнул, что пока это только его инициативы.

По словам министра, функцию по сбору данных, возможно, возьмут на себя посольства США. И в первую очередь, соцсети будут проверять у граждан семи стран, которых коснулся указ президента США Дональда Трампа.

«Очень трудно обеспечить надежную проверку людей в этих странах. Если же они въезжают, мы хотим спросить их, какие сайты они посещают, и запросить пароли. Таким образом, мы сможем понять, что люди делают в интернете», — цитирует Келли DW .

Тем же, кто пароли предоставлять откажется, могут не дать разрешения на въезд в США. «Если нет, тогда — кто следующий?» — заявил министр.