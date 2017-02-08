Иран провел вторые при президенте США Дональде Трампе испытания баллистической ракеты, сообщает Fox News со ссылкой на источник. Пуск, как и в прошлый раз, проводился на полигоне, расположенном примерно в 140 км от Тегерана, недалеко от города Семнана, отметил собеседник телеканала. Речь идет о ракете класса «земля-воздух» под названием Mersad.

Предыдущие испытания были проведены Ираном 31 января. Как уточнял тогда Reuters , в последний раз — до этого — ракета такого типа была испытана в Иране в июле 2016 года.

Совбез ООН вслед за этим объявил о созыве экстренного совещания в связи с испытанием ракеты, инициированным США. Резолюция ООН 2231 призывает Тегеран не проводить испытания баллистических ракет в течение восьми лет.

Запуск ракеты вызвал резкую реакцию со стороны США, в том числе президента Дональда Трампа. Сначала администрация главы американского государства объявила Ирану «официальное предупреждение». Когда Трампу задали вопрос о том, возможен ли военный ответ на запуск Ираном ракеты, тот ответил, что «ничего не исключено». Позже он написал в Twitter, что «Иран играет с огнем» и что эта страна «не ценит то, как „добр“ был к ним президент Обама». «Я не таков!» — подчеркивал нынешний американский лидер.

3 февраля США расширили санкции против Ирана. В санкционный список вошли 13 физлиц и 12 организаций. Как пояснял американский Минфин, ограничения введены в связи с иранской ракетной программы, а также «дестабилизирующими действиями в регионе».