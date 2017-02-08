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Песков: Украинский конфликт не может быть предметом сделки России и США

09.02.2017 14:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки США и России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят «большую сделку» по решению конфликта в Украине.


Фото: Reuters

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», — сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что США используют свое влияние, чтобы убедить Киев отказаться от агрессивной тактики в решении кризиса в Украине.

«В плане перспектив диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу здесь хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует свое влияние, чтобы убедить Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали в последние дни», — сказал Песков.

 
 
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Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, подчеркнкул официальный представитель Кремля.

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