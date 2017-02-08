Трое турецких военных погибли в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара, который нанесли российские военно-космические силы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генштаб Турции.

Еще 11 турецких военных получили ранения.

Инцидент произошел в районе города Эль-Баб.

Президент России Владимир Путин по телефону выразил скорбь и соболезнования своему турецкому коллеге Эрдогану по поводу случившегося.

Россия совместно с Турцией проводят расследование инцидента, сообщил источник из турецкого Генштаба агентству.