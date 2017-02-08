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Российская авиация в Сирии по ошибке нанесла удар по турецким военным: трое погибших, 11 раненых
09.02.2017 18:25 — Новости Мира | Tut.by
Трое турецких военных погибли в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара, который нанесли российские военно-космические силы. Об этом
Еще 11 турецких военных получили ранения.
Инцидент произошел в районе города Эль-Баб.
Президент России Владимир Путин по телефону выразил скорбь и соболезнования своему турецкому коллеге Эрдогану по поводу случившегося.
Россия совместно с Турцией проводят расследование инцидента, сообщил источник из турецкого Генштаба агентству.
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Президент России Владимир Путин по телефону выразил скорбь и соболезнования своему турецкому коллеге Эрдогану по поводу случившегося.
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