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Башар Асад заявил о готовности уйти с поста "при наличии общественного согласия"

12.02.2017 15:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности уйти с поста, если это будет необходимо для прекращения гражданской войны в его стране. Об этом он заявил в интервью Yahoo News — как отмечает портал, первом с момента прихода к власти США нового президента Дональда Трампа. Тот провозгласил борьбу с террористами в Сирии главной задачей своей администрации в области безопасности.

Yahoo подчеркивает, что интервью было санкционировано сирийской администрацией, заснято самой пресс-службой президента в Дамаске и после этого не редактировалось.

Асад заявил, что готов покинуть офис, «если народ Сирии не захочет меня видеть». На вопрос о том, как он сделает вывод о наличии в обществе такого консенсуса, Асад ответил: «Вы можете это ощутить, вы можете почувствовать… и если вы захотите это задокументировать, вы можете провести референдум».

Интервью обнародовано незадолго до начала очередного раунда мирных переговоров по сирийскому вопросу: 20 февраля запланировал диалог в Женеве с участием делегаций правительства Сирии и оппозиции. Эти переговоры проходят под эгидой ООН. Еще одна группа переговорщиков собирается в столице Казахстана Астане — там на переговоры по режиму перемирия пригласили восемь сторон, в том числе крупнейших международных игроков: Россию, Турцию, США, Иран.

Политики США традиционно связывают возможность окончить войну в Сирии с уходом президента Башара Асада: против его армии до объявления хрупкого перемирия воевали и террористы, и отряды оппозиции, которая провозглашает себя светской и считается Штатами умеренной. Отдельные отряды оппозиции также поддерживает армия Турции, которая проводит операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, стремясь обезопасить приграничную зону. Действия армии Асада поддерживают российские ВКС.

Война в Сирии продолжается с 2011 года, и тема ухода Асада регулярно, хотя и нечасто, обсуждается в СМИ. Волна сообщений о готовящемся уходе и даже о его согласованных между Россией и США условиях поднялась в начале 2016 года: тогда СМИ утверждали, что экс-глава ГРУ Игорь Сергун незадолго до своей кончины доставил в Дамаск письмо от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опровергал эти данные.

В конце марта появились сообщения, что США и России гарантировали Асаду убежище за пределами Сирии. В Кремле вновь опровергли подобные договоренности, заявив, что принципиально не вмешиваются в «вопросы самоопределения» других стран.

 
 
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Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности уйти с поста, если это будет необходимо для прекращения гражданской войны в его стране. Об этом он заявил в интервью...

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