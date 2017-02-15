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Путин: НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию
16.02.2017 15:53 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО провоцирует РФ и пытается втянуть в конфронтацию. Он также отметил, что принимаются попытки вмешательства во внутренние дела РФ для дестабилизации общественно-политической обстановки, передает
Путин считает, что «сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО».
«С этой целью проводится дальнейшее расширение блока — собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в альянс ведущих государств», — заявил Путин на коллегии ФСБ.
Накануне НАТО новый глава Пентагона Джеймс Мэттис на первой встрече с союзниками по НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг часто
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Он также отметил, что принимаются попытки вмешательства во внутренние дела России для дестабилизации общественно-политической обстановки.
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