Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО провоцирует РФ и пытается втянуть в конфронтацию. Он также отметил, что принимаются попытки вмешательства во внутренние дела РФ для дестабилизации общественно-политической обстановки, передает ТАСС .



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Путин считает, что «сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО».

«С этой целью проводится дальнейшее расширение блока — собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в альянс ведущих государств», — заявил Путин на коллегии ФСБ.

Накануне НАТО новый глава Пентагона Джеймс Мэттис на первой встрече с союзниками по НАТО заявил , что с Россией необходимо общаться с позиции силы. По его мнению, нужно быть готовыми защищаться от Москвы в случае необходимости.

Министр обороны России Сергей Шойгу убежден , что попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны. Он подчеркнул, что в Минобороны готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг часто повторяет , что альянс не стремится к конфронтации с Россией и не хочет новой холодной войны.