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Теракт в суфийской мечети в Пакистане: погибли 72 человека, 150 получили ранения
16.02.2017 20:50 — Новости Мира | Tut.by
Жертвами самоподрыва террориста-смертника в мавзолее суфийского святого Лал Шахбаз Каландары на юге Пакистана стали 72 человека, 150 получили ранения. Об этом сообщил представитель пакистанской полиции Шабир Сетхар, передает
Как отмечает издание, инцидент произошел в городе Севан Шариф. Когда смертник совершил самоподрыв, в мавзолее было много посетителей. Сетхар сообщил агентству, что число погибших скорее всего возрастет.
Как отмечает агентство
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.
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Когда смертник совершил самоподрыв, в мавзолее было много посетителей.
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