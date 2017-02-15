﻿ Теракт в суфийской мечети в Пакистане: погибли 72 человека, 150 получили ранения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Теракт в суфийской мечети в Пакистане: погибли 72 человека, 150 получили ранения

16.02.2017 20:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жертвами самоподрыва террориста-смертника в мавзолее суфийского святого Лал Шахбаз Каландары на юге Пакистана стали 72 человека, 150 получили ранения. Об этом сообщил представитель пакистанской полиции Шабир Сетхар, передает Reuters.


Фото: aljazeera.com

Как отмечает издание, инцидент произошел в городе Севан Шариф. Когда смертник совершил самоподрыв, в мавзолее было много посетителей. Сетхар сообщил агентству, что число погибших скорее всего возрастет.

Как отмечает агентство Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения провинции Синд Сикандара Мандхро, медицинские учреждения города Севана не располагают средствами для помощи большому количеству пострадавших. Ближайший госпиталь к мавзолею, где произошел взрыв, находится в 70 км от места происшествия.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда смертник совершил самоподрыв, в мавзолее было много посетителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
НАТО усилит присутствие в Черном море и будет сочетать диалог с Россией с "надежным сдерживанием"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика