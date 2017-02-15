Жертвами самоподрыва террориста-смертника в мавзолее суфийского святого Лал Шахбаз Каландары на юге Пакистана стали 72 человека, 150 получили ранения. Об этом сообщил представитель пакистанской полиции Шабир Сетхар, передает Reuters .



Фото: aljazeera.com

Как отмечает издание, инцидент произошел в городе Севан Шариф. Когда смертник совершил самоподрыв, в мавзолее было много посетителей. Сетхар сообщил агентству, что число погибших скорее всего возрастет.

Как отмечает агентство Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения провинции Синд Сикандара Мандхро, медицинские учреждения города Севана не располагают средствами для помощи большому количеству пострадавших. Ближайший госпиталь к мавзолею, где произошел взрыв, находится в 70 км от места происшествия.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.