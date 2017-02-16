﻿ "Что в стране, что за рубежом". Трамп назвал оставшееся от Обамы наследство бардаком. 21.by
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"Что в стране, что за рубежом". Трамп назвал оставшееся от Обамы наследство бардаком

17.02.2017 06:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что унаследовал от администрации Барака Обамы сплошной бардак.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Если честно, то я получил в наследство полный бардак. Беспорядок что в стране, что за рубежом», — цитирует главу Белого дома газета Washington Post.

При этом Трамп опроверг предположения о том, что хаос творится в его собственной администрации. «Я включаю телевизор, открываю газеты и вижу там одно описание нашей работы — хаос. А на самом деле все как раз наоборот. Наша администрация работает как отлично настроенный механизм. И это несмотря на то, что Конгресс до сих пор не утвердил кабинет», — пожаловался американский президент.

 
 
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При этом Трамп опроверг предположения о том, что хаос творится в его собственной администрации.

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