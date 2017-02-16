Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян «категорически отвергает» результаты вскрытия тела Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне, передает Reuters.

«Малазийская сторона провела вскрытие [тела убитого Ким Чен Нама] без нашего разрешения и в отсутствие наших наблюдателей. Мы категорически отвергнем результаты вскрытия, проведенного в одностороннем порядке», — сказал он.

Отмечается, что в заявлении дипломата не прозвучало имя Ким Чен Нама, в адрес убитого брата главы КНДР употребляется слово «гражданин».

Ранее Малайзия заявила, что не отдаст тело убитого в аэропорту города Куала-Лумпур брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, пока Пхеньян не предоставит для экспертизы образцы ДНК близких родственников жертвы.