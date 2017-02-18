Президентский указ в субботу фактически легализовал в России документы самопровозглашенных республик Донбасса. РБК разбирался в реакции сторон и возможных последствиях этого решения.





Легализация паспортов

В субботу, 18 февраля сайт Кремля обнародовал указ президента Владимира Путина о временном признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства на территории отдельных районов в Донецкой и Луганской областях. Это правило будет действовать до урегулирования конфликта в этих регионах Украины.

Теперь в России признаются не только документы таких граждан, но и регистрационные знаки транспортных средств, говорится в указе. Эти меры объясняются «защитой прав и свобод человека и гражданина», при их принятии глава государства руководствовался «принципами и нормами международного гуманитарного права».

В первом пункте указа список легализованных в России документов: удостоверения личности, дипломы об образовании, документы о рождении и подтверждении профессиональной квалификации, бумаги о заключении и расторжении брака, свидетельства о смерти. Все эти документы могут быть выданы «соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов», то есть, фактически, структурами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, говорится в тексте указа, граждане Украины и лица без гражданства могут въезжать по этим документам в Россию и выезжать из нее без оформления виз.

Российскому правительству поручено принять необходимые меры по реализации этого указа. Меры действуют «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

В начале февраля вышло расследование РБК о негласном признании в России паспортов ДНР и ЛНР. После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет «не об официальном признании паспортов», а «об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений».





«Нормандский формат»

Указ Путина вышел в день проведения в Мюнхене переговоров в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии. Первая с ноября прошлого года встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» продолжалась около часа. Министры поддержали договоренности контактной группы по Украине о начале перемирия с 20 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский и украинский министр выразили приверженность плану, направленному на снижение напряженности в восточной Украине и согласились продолжить политические переговоры, завил по итогам встречи министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, без перемирия и отвода тяжелого вооружения, политический процесс вперед не двинется. Министры договорились провести встречу через несколько недель.

Перед началом встречи Лавров выступил на Мюнхенской конференции, где заявил, что восстановление контроля Киева над границей с Россией возможно только после выполнения Минских соглашений. В Киеве ранее заявляли, что контроль над границей (часть ее контролируют ополченцы) должен быть передан украинской погранслужбе до того, как в «отдельных районах Донбасса» будут проведены выборы.





Внезапное решение

В Госдуме назвали решение Путина «важным свидетельством поддержки Россией ДНР и ЛНР». Как заявил член парламентского комитета по международным делам Сергей Железняк (фракция «Единой России»), это должно стать «серьезным подтверждением для разумной части украинского и международного сообщества бесперспективности попыток силового варианта решения конфликта на Донбассе» (цитата по сайту партии).

По словам источника РБК, близкого к российским дипломатическим кругам, «это решение — просто юридическое оформление того, что и так было». «О дальнейших шагах по признанию ДНР и ЛНР речи не идет», — подчеркнул он.

«По факту [в России] на документы и госномера [ДНР и ЛНР] и так все смотрели сквозь пальцы», — подтвердил РБК бывший начштаба минобороны ДНР Эльдар Хасанов.

Вопрос признания документов ДНР и ЛНР не обсуждался ни на каких переговорах, подчеркнул источник РБК, близкий к дипломатическим кругам. По его мнению, решение принималось в Кремле, без каких-либо консультаций.

То, что вопрос о признании документов не поднимался на встрече «нормандской четверки», подтвердил и Лавров. «Нет, вопрос не поднимался. Не думаю, что кто-либо усматривает в этом какое-либо изменение позиции (России в адрес республик Донбасса — прим. ред)», — процитировал ТАСС главу МИД.

Это логичный шаг российского президента в условиях продолжения Украиной «политики геноцида по отношению к жителям ДНР и ЛНР», заявил РБК политолог Алексей Чеснаков, близкий к помощнику российского президента Владиславу Суркову. По его словам, постоянные обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии, экономическая и гуманитарная блокада республик, фактический отказ Киева от выполнения политических пунктов минских соглашений и «агрессивная риторика» украинских чиновников по отношению к жителям Донецка и Луганска привели к сегодняшнему указу Путина.

«Если украинская сторона не перестанет проводить прежнюю безответственную политику и не будет имплементировать Минские соглашения, Россия будет делать дальнейшие шаги навстречу ДНР и ЛНР. Не исключая их признания», — прогнозирует Чеснаков.

На признание паспортов оперативно отреагировали главы ЛНР и ДНР. «Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — считает лидер ЛНР Игорь Плотницкий. «Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны», — сказал РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.





«Шокирующий эффект»

​Решение России является нарушением международного права, заявил президент Украины Петр Порошенко. «Для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права», — сказал украинский президент по итогам переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене.

Российский указ опровергает заявление Пескова от 3 февраля о том, что Россия официально не признает паспорта ДНР и ЛНР, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ирину Фриз, депутата Рады и бывшего пресс-секретаря украинского президента. «Такой шаг является свидетельством того, что социальная напряженность на оккупированных территориях растет вместе с недовольством российской политикой, и Кремль бросает кость, чтобы успокоить население оккупированных территорий», — считает нардеп.

То же самое заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Владимир Путин «юридически признал квазигосударственные террористические группировки», которые, «как фиговый листок», прикрывали «оккупацию Россией части Донбасса», процитировала​ Турчинова его пресс-служба.

Информация произвела «шокирующий эффект» в Киеве, сказал РБК источник, близкий к одному из лидеров фракций Верховной рады. «Это точно не шаг к миру», — сообщил он, добавив, что это может привести к серьезному обострению ситуации.

Указ Путина — «де-факто признание двух сепаратистских республик», считает украинский политолог Владимир Фесенко. Как отметил политолог в комментарии РБК, «к военному обострению это вряд ли приведет, но это, безусловно, делает реализацию политической части минских соглашений фактически невозможной». Эксперт подчеркнул, что Украина никогда не признает этого указа Путина, что еще серьезнее усложнит и без того фактически забуксовавшие минские переговоры.





Риски санкций

ДНР и ЛНР не получили признания со стороны государств- членов ООН. Украина же признала эти образования «террористическими». Согласно указу президента США № 13 660 от 6 марта 2014 года, санкции и заморозка активов частных и юридических лиц грозят ответственным за «подрыв демократических процессов и институтов на Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности».

Как ранее заявлял РБК юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клиф Бернс, специализирующийся на вопросах санкций, признание паспортов ДНР и ЛНР может считаться подрывающим суверенитет Украины и служить основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, которые принимают эти документы. Хотя при новом президенте США Дональде Трампе более вероятно, что новых санкций против России вводиться не будет, уточнял Бернс.

«Европейский союз будет рассматривать это решение Путина как шаг на эскалацию конфликта, но у российской стороны есть достаточно много возможностей и времени доказать, что он был нужен и был сделан из гуманитарных соображений», — сказал РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. По его словам, гуманитарный аспект этого решения может предотвратить введение против России новых санкций.

Именно гуманитарными соображениями объясняются цели указа на сайте президента. И такими же соображениями расследование РБК о неформальном признании паспортов ранее комментировал источник в исполнительной власти.

Любое одностороннее решение в конфликте может привести к эскалации даже в случае рациональных аргументов в пользу такого решения, сказал в комментарии для РБК руководитель внешнеполитического направления Центра стратегических разработок Сергей Уткин. Есть риск не только обострения в зоне конфликта, но и, например, введения Украиной визового режима с Россией, предупреждает эксперт.

«Многое будет зависеть от того, как будет сторонами прочитан документ: в нем говорится, что мера носит временный характер и содержится указание на приверженность Минским договоренностям», — полагает Уткин.

Указ Кремля может быть ответом на недавние заявления Вашингтона насчет необходимости вернуть Крым Украине, предположил политолог Николай Миронов. По его мнению, Россия показывает, что готова интегрироваться с ДНР и ЛНР вплоть до признания республик. «В то же время мы готовы и договариваться, поэтому Кремль устами Пескова дал отповедь [главе ДНР Александру] Захарченко, допустившему резкие заявления [о готовности «дойти до Киева"]. Москва все еще «верит» в Трампа, но готова и на более жесткие шаги — вот суть указа», — рассуждает политолог.

Эксперт Московской юридической академии Пауль Калиниченко уточняет, признание Россией паспортов ДНР и ЛНР связано с ликвидацией безгражданства, а значит оно не должно повлечь санкций. «Чтобы вспомнить аналогии, нужно крепко призадуматься, потому что в основном Россия выдает свои паспорта гражданам Абхазии и Южной Осетии», — заявил Калиниченко.



Фото: Reuters

По опыту Абхазии и Южной Осетии 16 апреля 2008 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству относительно урегулирования отношений с Абхазией и Южной Осетией. Одной из принятых мер стало признание документов, которые выдавались физическим лицам фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии. В перечень вошли и паспорта, выдаваемые органами власти тогда еще не признанных республик своим гражданам. Решение, как и в случае с паспортами ДНР и ЛНР, объяснялось соображениями гуманитарного характера. «За годы затянувшихся конфликтов жители этих непризнанных республик оказались в бедственном положении. Они фактически были лишены возможности реализовать универсальные права на достойную жизнь и устойчивое развитие», — говорилось в сообщении МИД. «Признание паспортов, по существу, должно и означать признание нашей республики со стороны России. Не будем торопить события, но мы надеялись на такое последовательное, поступательное движение на пути к этой цели», — комментировал решение России 16 апреля 2008 года министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Независимость Абхазии и Южной Осетии Россия признала в августе 2008 года после военного конфликта в Южной Осетии.

При участии Сергея Витько.